Plus qu’une fête folklorique, ces fêtes sont une tradition vivante et font une large place aux coutumes provençales et au magnifique costume d’Arles.

Ces fêtes très anciennes se déroulent dans les villages de la Provence Mistralienne entre Rhône, Durance et Alpilles. C’est en l’honneur de Saint Eloi, que court la Carreto Ramado, char garni de verdure, tiré par des chevaux qui traversent les rues du village au galop. Plus qu’une fête folklorique, ces fêtes sont une tradition vivante et font une large place aux coutumes provençales et au magnifique costume d’Arles.

VENDREDI 18 JUILLET

CENTRE FREDERI MISTRAL

19h00 > Abrivado devant le Centre Frederi Mistral.

20h00 > Apéritif et grillades.

22h00 > Bodega des savants avec Dj Lucas et Mathéo.

SAMEDI 19 JUILLET

PLACE DES CAFÉS

12h00 > Salve d’artillerie.

Tour du village avec les fifres et les tambours.

Aubade aux prieurs.

13h00 > Déjeuner des charretiers :

li double au café du progrés.

19h00 > Arrivée de la Carreto ramado.

20h30 > Repas Daube.

22h30 > Orchestre Éric Roy.

23h00 > Défilé aux lampions.

Aubade à Saint Eloi devant l’église.

DIMANCHE 20 JUILLET

PLACE DES CAFÉS

9h45 > Grande Messe.

Avec la participation de la chorale et vénération des

reliques de Saint-Eloi par les charretiers.

11h00 > Bénédiction des chevaux et de la Carreto

ramado.

11h30 > Course de la Carreto ramado.

12H30 > Désarnescage et apéritif.

13h00 > Grillades.

Sous le préau du Centre Frederi Mistral.

19h00 > Apéritif animé par Cocktail de nuit .

20h30 > Moules frites.

22h00 > Concert de Cocktail de nuit .

LUNDI 21 JUILLET

PLACE DES CAFÉS

9h00 > Déjeuner à la Manade Caillan.

(Participation 5 euros).

11h00 > Abrivado longo.

Départ de la Manade Caillan avec la Manade Colombet

et Manade Conti offert par le café du progrès.

12h30 > Apéritif musical.

Place des cafés.

15h00 > Concours de boules 3J-2B.

18h30 > Bandido. Manade Colombet et Manade Conti

devant le Centre Frederi Mistral.

MARDI 22 JUILLET

PLACE DES CAFÉS

11h00 > Encierro.

Devant le Centre Frederi Mistral (CFM).

13h30 > Aïoli.

Sous le préau du CFM animé par la Peña Camargua .

19h30 > Apéritif.

Concert avec le groupe Mephisto .

MERCREDI 23 JUILLET

CENTRE-VILLE

10h30 > Apéritif mousse pour les enfants avec DJ.

Place des cafés.

19h00 > Apéritif.

Animé par le groupe Peña du Grés .

20h30 > Pistou + concert.

Chanson populaire avec l’orchestre Cocktail de

nuit . Pensez à réserver vos places.

23h00 > Feux d’artifice de clôture.

Les réservations pour les repas se font à l’Office de Tourisme, au Café du Progrès et au Comité des Fêtes à Maillane. .

Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 93 86 ot-culture@maillane.fr

English :

More than a folk festival, these celebrations are a living tradition and make a large place for Provencal customs and the magnificent costume of Arles.

German :

Diese Feste sind mehr als ein Folklorefest, sie sind eine lebendige Tradition und geben den provenzalischen Bräuchen und der prächtigen Tracht von Arles breiten Raum.

Italiano :

Più che una festa popolare, queste feste sono una tradizione viva e danno ampio spazio alle usanze provenzali e al magnifico costume di Arles.

Espanol :

Más que una fiesta popular, estas fiestas son una tradición viva y hacen un gran hueco a las costumbres provenzales y al magnífico traje de Arlés.

