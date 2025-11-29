Fête de la Saint-Eloi Salle des fêtes Mouzay

Fête de la Saint-Eloi

La section gym du foyer rural de Mouzay vous invite à fêter la Saint-Eloi. Plus qu’une simple tradition, c’est l’occasion de perpétuer l’esprit de savoir-faire, d’honnêteté et de convivialité. Un repas dansant, animé par l’orchestre Sensation , vous est proposé dans la salle des fêtes du village.

Menu apéritif et ses amuse-gueules foie gras trou lorrain dos de sandre et son beurre blanc fromages sur salade dessert glacé café

Inscriptions par téléphone avant le 22 novembre.Tout public

English :

The gym section of Mouzay’s Foyer Rural invites you to celebrate Saint-Eloi. More than just a tradition, it’s an opportunity to perpetuate the spirit of craftsmanship, honesty and conviviality. A dinner-dance, hosted by the Sensation orchestra, will be held in the village hall.

Menu: aperitif with appetizers foie gras trou lorrain pike-perch back with beurre blanc cheese on salad iced dessert coffee

Registration by telephone before November 22.

German :

Die Gymnastikabteilung des Foyer rural von Mouzay lädt Sie ein, den Tag des Heiligen Eloi zu feiern. Es ist mehr als eine einfache Tradition, es ist eine Gelegenheit, den Geist des Könnens, der Ehrlichkeit und der Geselligkeit weiterzuführen. Im Festsaal des Dorfes wird Ihnen ein Tanzessen angeboten, das von dem Orchester Sensation musikalisch umrahmt wird.

Menü: Aperitif mit Häppchen Gänseleberpastete Trou Lorrain Zanderrücken mit Beurre blanc Käse auf Salat Eisdessert Kaffee

Telefonische Anmeldungen bis zum 22. November.

Italiano :

La sezione ginnastica del Foyer Rural di Mouzay vi invita a festeggiare Saint-Eloi. Più che una tradizione, è un’occasione per perpetuare lo spirito del saper fare, dell’onestà e della convivialità. Un pasto e un ballo, con musica dal vivo dell’orchestra Sensation, si terranno nella sala del villaggio.

Menu: aperitivo con stuzzichini foie gras trou lorrain dorso di luccioperca con beurre blanc formaggio su insalata dessert ghiacciato caffè

Iscrizioni telefoniche entro il 22 novembre.

Espanol :

La sección de gimnasia del Foyer Rural de Mouzay le invita a celebrar Saint-Eloi. Más que una tradición, es una ocasión para perpetuar el espíritu del saber hacer, la honradez y la convivencia. Una comida y un baile, con música en directo de la orquesta Sensation, tendrán lugar en la sala del pueblo.

Menú: aperitivo con entrantes foie gras trou lorrain espalda de lucioperca con beurre blanc queso sobre ensalada postre helado café

Inscripciones por teléfono antes del 22 de noviembre.

