Fête de la Saint-Ferréol Siaugues-Sainte-Marie

Le bourg Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire

Traditionnelle Fête de la Saint-Ferréol organisée par le Club des 2 Marais. Randonnée pédestre le matin avant le repas cuit au four banal. Sous réserve de modification ou d’annulation en fonction des conditions sanitaires.

Le bourg Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 20 95 jeanpays@orange.fr

English :

Traditional Fête de la Saint-Ferréol organized by the Club des 2 Marais. Hiking in the morning before the meal cooked in the communal oven. Subject to change or cancellation depending on health conditions.

German :

Traditionelles Fest des Heiligen Ferréol, das vom Club des 2 Marais organisiert wird. Wanderung am Morgen vor dem Essen aus dem Bannofen. Änderungen oder Stornierungen aufgrund von gesundheitlichen Bedingungen vorbehalten.

Italiano :

Festa tradizionale di Saint-Ferréol organizzata dal Club des 2 Marais. Escursione al mattino prima del pasto cucinato nel forno comune. Soggetto a modifiche o cancellazioni in base alle condizioni meteorologiche.

Espanol :

Fiesta tradicional de Saint-Ferréol organizada por el Club des 2 Marais. Senderismo por la mañana antes de la comida cocinada en el horno común. Sujeto a cambios o cancelaciones en función de las condiciones meteorológicas.

