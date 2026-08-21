Informations pratiques

Melleroy

Fête de la Saint-Fiacre 2026

Melleroy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

L’association Mell’pop et les jeunes organisent une journée

festive à l’occasion de la Saint-Fiacre !

Mell’pop et les Jeunes organisent toute une journée de festivités pour la Fête du Village-St Fiacre le 1er dimanche de Septembre.

Au programme

– A partir de 9h Randonnée pédestre de 6km

– Départ 9h La 8ème balade de motards La Melleroysienne, les bénéfices seront versés au CHAM en hommage au personnel soignant (90 km, inscription à partir de 8h00 4€ par casque et ravitaillement à mi-parcours)

– A partir de 14h30 concours de pétanque en doublette (10€ la doublette inscription à partir de 13h30)

Et toute la journée, Les meneurs de Ste-Alpais vous proposerons des démonstration d’attelage et promenade en calèche, ainsi qu’une exposition d’art.

Il y aura également des jeux pour les enfants avec château gonflable, carrousel et autres animations

Buvette et restauration sur place .

Melleroy 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 88 57 epiceriechezmell@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Mell’pop Association and local youth are organizing a

festive day to celebrate Saint Fiacre’s Day!

L’événement Fête de la Saint-Fiacre 2026 Melleroy a été mis à jour le 2026-08-21 par OT 3CBO