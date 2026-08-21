Fête de la Saint-Fiacre 2026 Melleroy
dimanche 6 septembre 2026 · Melleroy
Informations pratiques
Melleroy
Fête de la Saint-Fiacre 2026
Melleroy Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
L’association Mell’pop et les jeunes organisent une journée
festive à l’occasion de la Saint-Fiacre !
Mell’pop et les Jeunes organisent toute une journée de festivités pour la Fête du Village-St Fiacre le 1er dimanche de Septembre.
Au programme
– A partir de 9h Randonnée pédestre de 6km
– Départ 9h La 8ème balade de motards La Melleroysienne, les bénéfices seront versés au CHAM en hommage au personnel soignant (90 km, inscription à partir de 8h00 4€ par casque et ravitaillement à mi-parcours)
– A partir de 14h30 concours de pétanque en doublette (10€ la doublette inscription à partir de 13h30)
Et toute la journée, Les meneurs de Ste-Alpais vous proposerons des démonstration d’attelage et promenade en calèche, ainsi qu’une exposition d’art.
Il y aura également des jeux pour les enfants avec château gonflable, carrousel et autres animations
Buvette et restauration sur place .
Melleroy 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 88 57 epiceriechezmell@gmail.com
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English :
The Mell’pop Association and local youth are organizing a
festive day to celebrate Saint Fiacre’s Day!
L’événement Fête de la Saint-Fiacre 2026 Melleroy a été mis à jour le 2026-08-21 par OT 3CBO