FÊTE DE LA SAINT FIACRE Château-Gontier-sur-Mayenne

Retrouvez la fête foraine et toutes les animations de la Saint-Fiacre du 9 au 24 août 2025 ! Ouvert à toutes et à tous.

AU PROGRAMME

Jeudi 15 août

> Concours de pêche

sur les rives de la Mayenne de 10h à 16h.

Renseignement et inscription 02 43 68 03 80 ou 06 64 85 89 12

Samedi 16 août

> Gala de Catch

à 20h, derrière l’Espace Saint-Fiacre | Entrée gratuite

Dimanche 17 août

> Concours de chevaux percherons

de 10h à 17h. Organisé par le syndicat départemental des éleveurs de la race. Une cinquantaine de chevaux est attendue derrière la Halle Polyvalente de l’Espace Saint-Fiacre. Infos Denis VALLÉE au 06 22 77 42 18

> Feu d’artifice

à 22h15, tiré du quai de Verdun

Informations 02 43 09 55 55 .

Parc Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 55 55

English :

Enjoy the funfair and all the Saint-Fiacre events from August 9 to 24, 2025! Open to all.

German :

Finden Sie den Jahrmarkt und alle Veranstaltungen der Saint-Fiacre vom 9. bis zum 24. August 2025 wieder! Offen für alle und jeden.

Italiano :

Godetevi il luna park e tutti gli eventi di Saint-Fiacre dal 9 al 24 agosto 2025! Aperto a tutti.

Espanol :

Disfrute del parque de atracciones y de todos los actos de Saint-Fiacre del 9 al 24 de agosto de 2025 Abierto a todos.

