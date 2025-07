Fête de la Saint Fiacre Jardins du Château de Viven Viven

Fête de la Saint Fiacre Jardins du Château de Viven Viven dimanche 7 septembre 2025.

Fête de la Saint Fiacre

Jardins du Château de Viven 921 chemin du Château Viven Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

8ème édition de la Fête de la Saint Fiacre, patron des jardiniers !

Exposants de vivaces, arbustes, agrumes, fleurs coupées, poterie, plantes aquatiques, orchidées, farines, confitures, bières, légumes, aromatiques et médicinales, sirops, confitures, eaux florales, teinture indigo, démonstration ruches, tressage végétal et gouaches)). 10h30 visite des jardins de Viven avec Olivier Rouvreau, arboriste. 14h30 conférence de Pierre Bertaux Découverte de la famille des Orchidées . 16h visite Les petites bêtes du jardin par Nathalie et Annick. Ateliers bouturage (Nathalie Bertaux) et confection d’Ikebana (Atelier Art Floral SHBBS). .

Jardins du Château de Viven 921 chemin du Château Viven 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 93 62 08 shbbs64@gmail.com

English : Fête de la Saint Fiacre

German : Fête de la Saint Fiacre

Italiano :

Espanol : Fête de la Saint Fiacre

L’événement Fête de la Saint Fiacre Viven a été mis à jour le 2025-07-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran