Fête de la Saint-Firmin Dampierre-sous-Bouhy

Derrière la salle des fêtes Dampierre-sous-Bouhy Nièvre

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Fête de la Saint Firmin brocante toute la journée, un moment attendu aussi bien chez les vendeurs en herbe que chez les chineurs.

Messe à l’église de Dampierre-sous-Bouhy à 10h30, suivie du verre de l’amitié offert par la mairie. Restauration et buvette sur place. .

Derrière la salle des fêtes Dampierre-sous-Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 73 91 39 mairie.dampierre@wanadoo.fr

