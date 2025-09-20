Fête de la Saint-Firmin Méry-ès-Bois

Début : 2025-09-20 13:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Comme chaque année, Mérié célèbre la fête de la Saint Firmin avec ses habitants et toutes ses associations.

Venez nombreux !

Le concert du Samedi Soir 20h est organisé dans le cadre de la saison culturelle de la communauté de communes Sauldre et Sologne 2025. .

Méry-ès-Bois Méry-ès-Bois 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 41 12

English :

Like every year, Mérié celebrates Saint Firmin’s Day with its residents and all its associations.

German :

Wie jedes Jahr feiert Mérié das Fest des Heiligen Fermin mit seinen Einwohnern und allen Vereinen.

Italiano :

Ogni anno, Mérié celebra la Giornata di San Firmin con i suoi abitanti e tutte le sue associazioni.

Espanol :

Todos los años, Mérié celebra el día de San Firmin con sus habitantes y todas sus asociaciones.

