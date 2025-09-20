Fête de la Saint-Firmin Méry-ès-Bois
Fête de la Saint-Firmin Méry-ès-Bois samedi 20 septembre 2025.
Fête de la Saint-Firmin
Méry-ès-Bois Cher
Début : 2025-09-20 13:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20 2025-09-21
Comme chaque année, Mérié célèbre la fête de la Saint Firmin avec ses habitants et toutes ses associations.
Venez nombreux !
Le concert du Samedi Soir 20h est organisé dans le cadre de la saison culturelle de la communauté de communes Sauldre et Sologne 2025. .
Méry-ès-Bois 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 73 41 12
English :
Like every year, Mérié celebrates Saint Firmin’s Day with its residents and all its associations.
German :
Wie jedes Jahr feiert Mérié das Fest des Heiligen Fermin mit seinen Einwohnern und allen Vereinen.
Italiano :
Ogni anno, Mérié celebra la Giornata di San Firmin con i suoi abitanti e tutte le sue associazioni.
Espanol :
Todos los años, Mérié celebra el día de San Firmin con sus habitantes y todas sus asociaciones.
