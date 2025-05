FÊTE DE LA SAINT FULCRAN JOURNÉES DU 31 MAI – Lodève, 31 mai 2025 07:00, Lodève.

Hérault

FÊTE DE LA SAINT FULCRAN JOURNÉES DU 31 MAI Place Capitaine Francis Morand Lodève Hérault

Début : 2025-05-31

fin : 2025-05-31

2025-05-31

La Fête de Saint Fulcran approche!

Ce temps fort de la vie Lodévoise est cher aux cœurs de nos concitoyens.

Elle se déroulera du 24 mai au 1er juin 2025.

9 jours de fête avec un programme varié et divertissant, qui satisfera à coup sûr toutes les générations.

Programme du 31 mai 2025

Comme tout le long des 9 jours, les forains vous attendent!

de 15h00 à 1h00.

20h30 Déambulation de la Batucada Batida Vida .

Place Capitaine Francis Morand

Lodève 34700 Hérault Occitanie

English :

The Feast of Saint Fulcran is approaching!

This highlight of Lodévois life is dear to the hearts of our fellow citizens.

9 days of festivities with a varied and entertaining program, sure to please all generations.

German :

Das Fest des Heiligen Fulcran steht vor der Tür!

Dieser Höhepunkt des Lebens in Lodevoise liegt unseren Mitbürgern sehr am Herzen.

neun Tage lang wird gefeiert, mit einem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Programm, das sicher alle Generationen zufriedenstellen wird.

Italiano :

La Festa di San Fulcro si avvicina!

Questo momento culminante della vita di Lodévois è molto caro ai nostri concittadini.

9 giorni di festeggiamenti con un programma vario e divertente che piacerà a tutte le generazioni.

Espanol :

Se acerca la fiesta de San Fulcano

Este momento culminante de la vida de Lodévois es muy querido por nuestros conciudadanos.

9 días de fiesta con un programa variado y entretenido que gustará a todas las generaciones.

L’événement FÊTE DE LA SAINT FULCRAN JOURNÉES DU 31 MAI Lodève a été mis à jour le 2025-05-08 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC