Fête de la Saint Gens à Caplongue – Arvieu, 24 juin 2025 07:00, Arvieu.

Aveyron

Fête de la Saint Gens à Caplongue Espace la Porro -Caplongue Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Menu en cours d’élaboration environ 10€

Début : Mardi 2025-06-24

fin : 2025-06-24

2025-06-24

Dès 19h, banquet de village et en musique ! Bar et restauration (menu en cours d’élaboration environ 10€) . Entrée libre. Apportez vos couverts ! par le Comité des Fêtes de Caplongue

Espace la Porro -Caplongue

Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 6 86 44 87 88 caplongue@gmail.com

English :

From 7pm, a village banquet with music! Bar and catering (menu in preparation, approx. 10?). Admission free. Bring your own cutlery! by the Comité des Fêtes de Caplongue

German :

Ab 19 Uhr: Dorfbankett mit Musik! Bar und Essen (Menü in Vorbereitung ca. 10?). Der Eintritt ist frei. Bringen Sie Ihr Besteck mit! vom Comité des Fêtes de Caplongue

Italiano :

Dalle 19.00, banchetto di paese con musica! Bar e catering (menu in preparazione, circa 10?). Ingresso libero. Portate le posate! a cura del Comitato delle Feste di Caplongue

Espanol :

A partir de las 19 h, banquete en el pueblo con música Bar y catering (menú en preparación, aprox. 10?). Entrada gratuita. Traiga sus cubiertos! por el Comité des Fêtes de Caplongue

L’événement Fête de la Saint Gens à Caplongue Arvieu a été mis à jour le 2025-05-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)