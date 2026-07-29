Fête de la Saint-Gilles à Pornic Vieux Port Pornic
vendredi 21 août 2026 · Vieux Port · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Fête de la Saint-Gilles à Pornic
Vieux Port Esplanade de la Ria Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23
31 ème édition de la fête de la Saint-Gilles 2026 Organisée par le Cercle Celtique de Pornic
Cet événement est l’occasion de célébrer le saint patron de la ville, Saint-Gilles, et de mettre en valeur la culture bretonne.
La fête de la Saint-Gilles est un événement incontournable pour tous les amoureux de la Bretagne et de ses traditions. C’est l’occasion de découvrir une ambiance festive et conviviale, de profiter de spectacles de qualité et de déguster les spécialités culinaires bretonnes.
Au programme
Le Cercle Celtique de Pornic vous donne rendez-vous sur l’Esplanade de la Ria pour la traditionnelle Fête de la Saint-Gilles, trois jours de festivités aux couleurs de la Bretagne !
Vendredi 21 août (dès 19h30) soirée d’ouverture placée sous le signe des chants de marins avec les groupes Nordet et Jad’hisse
Samedi 22 août (de 17h à minuit) place à la danse et à la fête ! Une initiation à la danse est proposée dès 17h par Little Big Noz, suivie d’un grand Fest-Deiz ha Noz animé par NoZicaä, War-Sav et le Duo Foulon / Le Kernevez
Dimanche 23 août
À 11h grand défilé traditionnel en centre-ville en présence des majestueuses Géantes de Kenleur et de nombreux cercles celtiques, bagads et ensembles invités (Bagad Aùel Douar, Bagad Digouled St Grégoire, Cercle Krollérion Mourieg-Moréac, etc.)
À 14h30 concerts et spectacles sur scène .
Vieux Port Esplanade de la Ria Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire cercleceltiquepornic@kmel.bzh
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English :
31st Edition of the 2026 Saint-Gilles Festival Organized by the Cercle Celtique de Pornic%A0 %A0
L’événement Fête de la Saint-Gilles à Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
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