Fête de la Saint-Gilles l’épopée médiévale Luisant

La commune de Luisant vous invite à remonter le temps avec une nouvelle édition de la fête de la Saint-Gilles, placée cette année sous le signe du Moyen Âge. Plongez dans l’ambiance médiévale où chevaliers, artisans et troubadours vous feront revivre l’époque des grandes fêtes seigneuriales.

Le samedi soir, la compagnie Ambraluna donnera son concert Per Viam et un grand bal médiéval . Le Cercle d’Escrime Ancienne de Marly-le-Roi installera un campement immersif. La troupe présentera Pagaille médiévale , une farce interactive mêlant humour et affrontements épiques. Le magicien Fredini présentera aux plus jeunes son spectacle Merlin et le coffre à malices . La Compagnie Ballarom proposera quant à elle La Mesnie des Baladins , un spectacle burlesque mettant en scène un maître d’apprentissage bien dépassé par ses élèves ! Mais aussi fête foraine, jeux médiévaux et grands jeux en bois, stand de maquillage, balades à poney, retraite aux flambeaux et feu d’artifice le samedi soir ! Buvette et restauration par le Jumelage Allemand et l’association Espérance de vie. .

The commune of Luisant invites you to step back in time with a new edition of the Saint-Gilles festival, this year focusing on the Middle Ages. Immerse yourself in a medieval atmosphere, where knights, craftsmen and troubadours will take you back to the days of the great seigneurial festivals.

Die Gemeinde Luisant lädt Sie ein, mit einer neuen Ausgabe des Saint-Gilles-Festes, das dieses Jahr im Zeichen des Mittelalters steht, in die Vergangenheit zu reisen. Tauchen Sie ein in die mittelalterliche Atmosphäre, wo Ritter, Handwerker und Troubadoure Sie in die Zeit der großen herrschaftlichen Feste zurückversetzen werden.

Il comune di Luisant vi invita a fare un salto nel tempo con un’altra edizione del festival di Saint-Gilles, quest’anno incentrato sul Medioevo. Immergetevi nell’atmosfera medievale, dove cavalieri, artigiani e trovatori vi riporteranno ai tempi delle grandi feste signorili.

El municipio de Luisant le invita a retroceder en el tiempo con una nueva edición del festival de Saint-Gilles, este año centrado en la Edad Media. Sumérjase en el ambiente medieval, donde caballeros, artesanos y trovadores le transportarán a la época de las grandes fiestas señoriales.

