FÊTE DE LA SAINT-HUBERT Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye

Entrée libre

Dimanche 26 octobre 2025 FÊTE DE LA SAINT-HUBERT avec le Rallye Trompes de Lorraine à Trois-Fontaines l’Abbaye.

10h30 : Messe de Saint-Hubert sonnée par les Trompes à l’église.

11h30 : Bénédiction des chiens de chasse et des chasseurs sur le parvis de l’église.

15h : Trompes de Chasse « Rallye Trompes de Lorraine », Aubade dans le parc de l’Abbaye (Salle des Communs de l’Abbaye en cas de pluie). Entrée gratuite.

Buvette & crêpes l’après-midi.

Renseignements : Comité des Fêtes de Trois-Fontaines, 06 40 23 78 66.

Abbaye de Trois-Fontaines Place du Château, 51340 Trois-Fontaines l'Abbaye Trois-Fontaines-l'Abbaye 51340 Marne Grand Est

