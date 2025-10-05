Fête de la Saint Hubert Châteauneuf
Fête de la Saint Hubert Châteauneuf dimanche 5 octobre 2025.
Fête de la Saint Hubert
Eglise Châteauneuf Côte-d’Or
Fête de la Saint Hubert- Trompes l’Ouche
10h Sonnerie des Trompes au parvis de l’église
10h30 Messe à l’Eglise
11h30 Bénédiction des animaux à la Chaume
Buvette et restauration sous la Halle, place du Marronnier .
Eglise Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté amischateau9@gmail.com
