Fête de la Saint Hubert Châteauneuf dimanche 5 octobre 2025.

Eglise Châteauneuf Côte-d'Or

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 15:00:00

2025-10-05

Fête de la Saint Hubert- Trompes l’Ouche

10h Sonnerie des Trompes au parvis de l’église

10h30 Messe à l’Eglise

11h30 Bénédiction des animaux à la Chaume

Buvette et restauration sous la Halle, place du Marronnier .

Eglise Châteauneuf 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté amischateau9@gmail.com

