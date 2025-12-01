Fête de la Saint Hubert Corme-Écluse
Fête de la Saint Hubert Corme-Écluse samedi 13 décembre 2025.
Fête de la Saint Hubert
Centre-bourg Corme-Écluse Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 09:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Organisée par l’Équipage de la Vallée de la Seudre et l’ACCA de Corme-Écluse.
.
Centre-bourg Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 19 37 32
English :
Organized by Équipage de la Vallée de la Seudre and ACCA de Corme-Écluse.
German :
Organisiert von der Équipage de la Vallée de la Seudre und der ACCA de Corme-Écluse.
Italiano :
Organizzato da Équipage de la Vallée de la Seudre e ACCA de Corme-Écluse.
Espanol :
Organizado por Équipage de la Vallée de la Seudre y ACCA de Corme-Écluse.
L’événement Fête de la Saint Hubert Corme-Écluse a été mis à jour le 2025-10-13 par Royan Atlantique