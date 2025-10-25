Fête de la Saint Hubert et fête des chasseurs Eglise et Salle socioculturelle Hottviller

Pour la Saint Hubert, patron des chasseurs, l’interassociation de Hottviller vous propose d’écouter les sonneurs de trompes du Débuché du Val de Metz qui sonneront sur les hauteurs environnantes de la place du village à 19h30 (messe à 18h30) suivi d’un repas chasseurs composé de soupe de pois cassés et saucisse à cuire, de civet de chevreuil et spaetzle et d’un fondant au chocolat et café offert le tout avec un accompagnement musical au sein de la salle communale du village. Menu enfant disponible. Pour plus d’informations et pour la réservation du repas veuillez contacter Arsène Schmitt au 06 70 20 55 24 ou Grégory Ott au 06 87 01 70 40. Gratuité du concert et repas payant sur réservation.Tout public

English :

For Saint Hubert’s Day, the patron saint of hunters, the Hottviller inter-association invites you to listen to the trumpeters of the Débuché du Val de Metz, who will sound their horns on the surrounding heights of the village square at 7:30pm (mass at 6:30pm), followed by a hunters’ meal of split pea soup and cooked sausage, venison stew and spaetzle, and a chocolate fondant with complimentary coffee, all to musical accompaniment in the village hall. Children’s menu available. For further information and to book your meal, please contact Arsène Schmitt on 06 70 20 55 24 or Grégory Ott on 06 87 01 70 40. The concert is free of charge, with a charge for the meal on reservation.

German :

Anlässlich des Hubertustages, dem Schutzpatron der Jäger, schlägt Ihnen die Interassoziation von Hottviller vor, den Trompetern des Débuché du Val de Metz zuzuhören, die auf den umliegenden Höhen des Dorfplatzes um 19:30 Uhr (Messe um 18:30 Uhr) blasen werden, gefolgt von einem Jägeressen, das aus Erbsensuppe und Kochwurst, Rehpfeffer und Spätzle sowie einem Schokoladenfondant und kostenlosem Kaffee besteht, und das alles mit musikalischer Begleitung im Gemeindesaal des Dorfes. Ein Kindermenü ist erhältlich. Für weitere Informationen und die Reservierung des Essens wenden Sie sich bitte an Arsène Schmitt unter 06 70 20 55 24 oder Grégory Ott unter 06 87 01 70 40. Kostenloses Konzert und kostenpflichtiges Essen auf Reservierung.

Italiano :

Nel giorno di Sant’Uberto, patrono dei cacciatori, l’associazione Hottviller vi invita ad ascoltare i trombettieri del Débuché du Val de Metz, che suoneranno le loro trombe sulle alture circostanti la piazza del villaggio alle 19.30 (messa alle 18.30), seguiti da un pranzo dei cacciatori a base di zuppa di piselli spaccati e salsiccia cotta, stufato di cervo e spaetzle e un fondente al cioccolato con caffè in omaggio, il tutto con accompagnamento musicale nella sala del villaggio. È disponibile un menu per bambini. Per ulteriori informazioni e per prenotare il vostro pasto, contattate Arsène Schmitt al numero 06 70 20 55 24 o Grégory Ott al numero 06 87 01 70 40. Il concerto è gratuito, mentre il pasto deve essere prenotato in anticipo.

Espanol :

El día de San Huberto, patrón de los cazadores, la interasociación de Hottviller le invita a escuchar a los trompetistas del Débuché du Val de Metz, que harán sonar sus trompetas en los altos de la plaza del pueblo a las 19.30 h (misa a las 18.30 h), seguida de una comida de cazadores a base de sopa de guisantes y salchicha cocida, estofado de venado y spaetzle y un fondant de chocolate con café de cortesía, todo ello con acompañamiento musical en el salón del pueblo. Menú infantil disponible. Para más información y reservas, póngase en contacto con Arsène Schmitt (06 70 20 55 24) o Grégory Ott (06 87 01 70 40). El concierto es gratuito y la comida debe reservarse con antelación.

