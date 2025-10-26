Fête de la Saint-Hubert Merckeghem
Fête de la Saint-Hubert Merckeghem dimanche 26 octobre 2025.
Fête de la Saint-Hubert
Merckeghem Nord
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 08:00:00
fin : 2025-10-26 17:00:00
Date(s) :
2025-10-26
De nombreuses animations vous sont proposées lors de cette journée, organisée par le comité des fêtes de la ville de Merckeghem
– Randonnée équestre, pédestre et VTT avec circuits au choix,
– Spectacles de dressage, tournoi de chevalerie et voltige,
– Concert à l’église,
– Baptêmes en chiens de traineaux,
– Balades en calèche et à poney
– Marché du terroir .
Merckeghem 59470 Nord Hauts-de-France +33 6 17 49 81 40
