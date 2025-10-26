Fête de la Saint-Hubert Merckeghem

Fête de la Saint-Hubert Merckeghem dimanche 26 octobre 2025.

Fête de la Saint-Hubert

Merckeghem Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 08:00:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

Date(s) :

2025-10-26

De nombreuses animations vous sont proposées lors de cette journée, organisée par le comité des fêtes de la ville de Merckeghem

– Randonnée équestre, pédestre et VTT avec circuits au choix,

– Spectacles de dressage, tournoi de chevalerie et voltige,

– Concert à l’église,

– Baptêmes en chiens de traineaux,

– Balades en calèche et à poney

– Marché du terroir .

Merckeghem 59470 Nord Hauts-de-France +33 6 17 49 81 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la Saint-Hubert Merckeghem a été mis à jour le 2025-08-31 par SIM Hauts-de-France Terre de Flandre Tourisme