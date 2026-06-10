Fête de la Saint Jean 2026 Square de Villeneuve Rennes Vendredi 26 juin, 17h00 Ille-et-Vilaine

Entrée gratuite

Le Comité vous invite à fêter l’été le vendredi 26 juin à partir de 17h30 dans le beau Parc Villeneuve, avec une programmation musicale pour tous les goûts. Restauration sur place. Entrée gratuite

Tous les ans, le Comité Villeneuve organise la Fête de la St Jean pour célébrer l’été tous ensemble.

Rendez-vous le vendredi 26 juin à partir de 17h30, pour se retrouver et profiter d’une soirée festive entre amis, voisins ou en famille.

La St Jean est une grande fête de quartier placée sous le signe de la convivialité, de la musique et du partage, dans le joli cadre du Parc Villeneuve où petits et grands pourront se détendre.

L’entrée est libre et gratuite.

Vous pourrez profiter d’un offre de restauration et de buvettes.

La programmation musicale sera éclectique:

– A 17h30: une véritable boom pour les enfants sur plancher animée par le DJ Vincent

– A 18h30: une démonstration de l’Ecole de musique du CPB Ginguené

– A 19h30: en 1ére partie, Chloé Cerdan interprétera les titres de Pop française issus de ses deux EP, dans un univers sensible et moderme, accompagnée au piano par Vincent

– A 21h: Oliver Light, un groupe de 4 musiciens d’influence British Pop Rock, entre énergie, mélodies et esprit live. Après deux albums et 40 concerts, Oliver Light revient avec de nouveaux titres enregistrés par le légendaire D. Blanc-Francard. Il en sort l’un des plus jolis sons de la vitrine pop-rock anglais produit en France depuis de nombreuses années. A découvrir sans tarder…

A 22h15: pour clôturer la soirée, DJ Vincent fera monter d’un cran l’ambiance avec sa playlist pour danser sur le dance floor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-26T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-26T23:30:00.000+02:00

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comitevilleneuvemadeleine@gmail.com 0619188148 0633582234

Square de Villeneuve Rue de Villeneuve 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35032 Ille-et-Vilaine



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