Andel

Fête de la Saint-Jean à Andel !

Espace de la Richardais Andel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Programme

14h00 Exposition de tracteurs et matériels agricoles ancien

19h00 Animation musicale avec plusieurs artistes tout au long de la soirée

Vers 23h30 Allumage de la Fouée

Buvette et restauration rapide sur place .

Espace de la Richardais Andel 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 36 32

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English :

L’événement Fête de la Saint-Jean à Andel ! Andel a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor