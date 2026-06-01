Fête de la Saint-Jean à Andel ! Andel
Fête de la Saint-Jean à Andel ! Andel samedi 27 juin 2026.
Andel
Fête de la Saint-Jean à Andel !
Espace de la Richardais Andel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Programme
14h00 Exposition de tracteurs et matériels agricoles ancien
19h00 Animation musicale avec plusieurs artistes tout au long de la soirée
Vers 23h30 Allumage de la Fouée
Buvette et restauration rapide sur place .
Espace de la Richardais Andel 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 36 32
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English :
L’événement Fête de la Saint-Jean à Andel ! Andel a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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