Fête de la Saint Jean à Becquigny Becquigny samedi 27 juin 2026.

Becquigny

Fête de la Saint Jean à Becquigny

Becquigny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

L’association Les grenouilles de Becquigny organise la Fête de la Saint Jean les samedi 27 et dimanche 28 juin.

Programme complet sur l’affiche.

Renseignements sur la page Facebook Les grenouilles de Becquigny ou par téléphone au 06 13 49 61 80.

L’association Les grenouilles de Becquigny organise la Fête de la Saint Jean les samedi 27 et dimanche 28 juin.

Programme complet sur l’affiche.

Renseignements sur la page Facebook Les grenouilles de Becquigny ou par téléphone au 06 13 49 61 80. .

Becquigny 02110 Aisne Hauts-de-France +33 6 13 49 61 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association Les grenouilles de Becquigny is organizing the Saint Jean Festival on Saturday, June 27, and Sunday, June 28.

See the poster for the full program.

For more information, visit the “Les grenouilles de Becquigny” Facebook page or call 06 13 49 61 80.

L’événement Fête de la Saint Jean à Becquigny Becquigny a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Saint-Quentinois