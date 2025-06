Fête de la Saint-Jean à Reignac Reignac 27 juin 2025 14:30

Charente

Fête de la Saint-Jean à Reignac Le bourg Reignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-27 14:30:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

2025-06-28

Petits et grands sont invités à la Fête de la Saint Jean pour partager une soirée pique-nique, barbecue, karaoké le vendredi soir, et le samedi une journée animation dans une ambiance champêtre.

.

Le bourg

Reignac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 34 11 56

English : Fête de la Saint-Jean à Reignac

Young and old are invited to the Fête de la Saint Jean for an evening picnic, barbecue and karaoke on Friday evening, and on Saturday: a day of entertainment in a rural setting.

German : Fête de la Saint-Jean à Reignac

Groß und Klein sind zum Johannisfest eingeladen, um gemeinsam einen Picknick-, Grill- und Karaokeabend am Freitagabend und am Samstag: einen Animationstag in ländlicher Atmosphäre zu verbringen.

Italiano : Fête de la Saint-Jean à Reignac

Grandi e piccini sono invitati alla Fête de la Saint Jean per un picnic serale, un barbecue e un karaoke il venerdì sera, e il sabato: una giornata di divertimento in un ambiente rurale.

Espanol : Fête de la Saint-Jean à Reignac

Jóvenes y mayores están invitados a la Fête de la Saint Jean para disfrutar de un picnic nocturno, barbacoa y karaoke el viernes por la noche, y el sábado: un día de entretenimiento en un entorno rural.

L’événement Fête de la Saint-Jean à Reignac Reignac a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de tourisme du Sud Charente