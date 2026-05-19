Fête de la Saint-Jean à Saultain Saultain

Saultain

Fête de la Saint-Jean à Saultain

Place Vaillant-Couturier Saultain Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Fête de la Saint-Jean à Saultain Musique et tradition autour du feu !

Le samedi 13 juin 2026, la ville de Saultain rallume les flammes de la tradition et vous invite à sa grande Fête de la Saint-Jean. Dès 20h, la Place Vaillant Couturier s’animera pour une soirée festive et musicale, idéale à partager en famille ou entre amis sous les étoiles.

Laissez-vous entraîner par une programmation rythmée avant le moment tant attendu du grand brasier.

Au programme de votre soirée

Première partie Hit’s Party Vibrez au rythme des plus grands succès musicaux des années 80 à aujourd’hui avec la performance en direct d’Ester Malone.

Hommage à Daniel Balavoine Redécouvrez l’intensité des plus grands chefs-d’œuvre de l’icône de la chanson française, interprétés avec passion par David Caruso.

L’Embrasement du feu À la tombée de la nuit, assistez au traditionnel et spectaculaire embrasement du grand feu de la Saint-Jean, un instant magique qui rassemble toutes les générations.

C’est le rendez-vous populaire par excellence pour fêter l’arrivée de l’été ! Entièrement gratuit, cet événement allie musique live, nostalgie et convivialité associative dans une ambiance de village chaleureuse. Organisé par l’association Saultain la dynamique. Venez nombreux partager cette belle soirée d’été !

Fête de la Saint-Jean à Saultain Musique et tradition autour du feu !

Le samedi 13 juin 2026, la ville de Saultain rallume les flammes de la tradition et vous invite à sa grande Fête de la Saint-Jean. Dès 20h, la Place Vaillant Couturier s’animera pour une soirée festive et musicale, idéale à partager en famille ou entre amis sous les étoiles.

Laissez-vous entraîner par une programmation rythmée avant le moment tant attendu du grand brasier.

Au programme de votre soirée

Première partie Hit’s Party Vibrez au rythme des plus grands succès musicaux des années 80 à aujourd’hui avec la performance en direct d’Ester Malone.

Hommage à Daniel Balavoine Redécouvrez l’intensité des plus grands chefs-d’œuvre de l’icône de la chanson française, interprétés avec passion par David Caruso.

L’Embrasement du feu À la tombée de la nuit, assistez au traditionnel et spectaculaire embrasement du grand feu de la Saint-Jean, un instant magique qui rassemble toutes les générations.

C’est le rendez-vous populaire par excellence pour fêter l’arrivée de l’été ! Entièrement gratuit, cet événement allie musique live, nostalgie et convivialité associative dans une ambiance de village chaleureuse. Organisé par l’association Saultain la dynamique. Venez nombreux partager cette belle soirée d’été ! .

Place Vaillant-Couturier Saultain 59990 Nord Hauts-de-France +33 3 27 36 49 33

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English :

Fête de la Saint-Jean à Saultain: Music and tradition around the fire!

On Saturday June 13, 2026, the town of Saultain rekindles the flames of tradition and invites you to its grand Fête de la Saint-Jean. From 8pm, the Place Vaillant Couturier will come alive for a festive and musical evening, ideal for sharing with family and friends under the stars.

Let yourself be carried away by a rhythmic program before the long-awaited moment of the big bonfire.

On the program for your evening:

Part One Hit’s Party : Vibrate to the rhythm of the greatest musical hits from the 80s to today with a live performance by Ester Malone.

Hommage à Daniel Balavoine: Rediscover the intensity of the French chanson icon’s greatest masterpieces, performed with passion by David Caruso.

L’Embrasement du feu: As night falls, witness the traditional and spectacular setting ablaze of the Saint-Jean bonfire, a magical moment that brings together all generations.

It’s the perfect way to celebrate the arrival of summer! Entirely free of charge, this event combines live music, nostalgia and community conviviality in a warm village atmosphere. Organized by the dynamic Saultain association. We look forward to seeing you there!

L’événement Fête de la Saint-Jean à Saultain Saultain a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Valenciennes