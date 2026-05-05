Fête de la Saint-Jean Agneaux
Fête de la Saint-Jean Agneaux samedi 13 juin 2026.
Agneaux
Fête de la Saint-Jean
Agneaux Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Rendez-vous les 13 et 14 juin prochains sur la commune d’Agneaux pour participer à la fête de la Saint-Jean.
Au programme Vide-greniers, apéro concert, feu d’artifice… .
Agneaux 50180 Manche Normandie comitedesfetes.agneaux@gmail.com
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English : Fête de la Saint-Jean
L’événement Fête de la Saint-Jean Agneaux a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Saint-Lô
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