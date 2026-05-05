Agneaux

Fête de la Saint-Jean

Agneaux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Rendez-vous les 13 et 14 juin prochains sur la commune d’Agneaux pour participer à la fête de la Saint-Jean.

Au programme Vide-greniers, apéro concert, feu d’artifice… .

Agneaux 50180 Manche Normandie comitedesfetes.agneaux@gmail.com

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English : Fête de la Saint-Jean

L’événement Fête de la Saint-Jean Agneaux a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Saint-Lô