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Fête de la Saint-Jean Agneaux

Fête de la Saint-Jean Agneaux

Fête de la Saint-Jean Agneaux samedi 13 juin 2026.

Ville : 50180 Agneaux

Département : Manche

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Agneaux

Fête de la Saint-Jean

Agneaux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

Rendez-vous les 13 et 14 juin prochains sur la commune d’Agneaux pour participer à la fête de la Saint-Jean.

Au programme Vide-greniers, apéro concert, feu d’artifice…   .

Agneaux 50180 Manche Normandie   comitedesfetes.agneaux@gmail.com

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English : Fête de la Saint-Jean

L’événement Fête de la Saint-Jean Agneaux a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Saint-Lô

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