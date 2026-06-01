Fête de la Saint-Jean Amayé-sur-Orne
Fête de la Saint-Jean Amayé-sur-Orne vendredi 19 juin 2026.
Amayé-sur-Orne
Fête de la Saint-Jean
Stade de Foot Amayé-sur-Orne Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Fête de la Saint-Jean vendredi 19 juin 19h
Fête de la Saint-Jean vendredi 19 juin 19h Amayé-Sur-Orne .
Stade de Foot Amayé-sur-Orne 14210 Calvados Normandie +33 2 31 80 54 49
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English : Fête de la Saint-Jean
Fête de la Saint-Jean Friday 19 June 7pm
L’événement Fête de la Saint-Jean Amayé-sur-Orne a été mis à jour le 2026-06-13 par Orne Odon Tourisme