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Fête de la Saint-Jean Amayé-sur-Orne

Fête de la Saint-Jean Amayé-sur-Orne vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Stade de Foot

Ville : 14210 Amayé-sur-Orne

Département : Calvados

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Amayé-sur-Orne

Fête de la Saint-Jean

Stade de Foot Amayé-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Fête de la Saint-Jean vendredi 19 juin 19h
Fête de la Saint-Jean vendredi 19 juin 19h Amayé-Sur-Orne   .

Stade de Foot Amayé-sur-Orne 14210 Calvados Normandie +33 2 31 80 54 49 

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English : Fête de la Saint-Jean

Fête de la Saint-Jean Friday 19 June 7pm

L’événement Fête de la Saint-Jean Amayé-sur-Orne a été mis à jour le 2026-06-13 par Orne Odon Tourisme