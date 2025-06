Fête de la Saint-Jean Mairie Beaumont-en-Diois 28 juin 2025 07:00

Drôme

Fête de la Saint-Jean Mairie Le Village Beaumont-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Concours de boules, animations et jeux pour les enfants, spectacle à 18h ça pédale dans les nuages, feu de la Saint Jean et bal avec l’orchestre Undercover.

.

Mairie Le Village

Beaumont-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 38 05 mairiebeaumontdiois@orange.fr

English :

Boules competition, entertainment and games for children, show at 6pm ça pédale dans les nuages, Saint John’s bonfire and dance with the Undercover orchestra.

German :

Boules-Wettbewerb, Animationen und Spiele für Kinder, Show um 18 Uhr ça pédale dans les nuages, Johannisfeuer und Tanz mit dem Orchester Undercover.

Italiano :

Gara di bocce, animazione e giochi per bambini, spettacolo alle 18 ça pédale dans les nuages, falò di San Giovanni e ballo con l’orchestra Undercover.

Espanol :

Competición de petanca, animaciones y juegos para niños, espectáculo a las 18.00 h ça pédale dans les nuages, hoguera de San Juan y baile con la orquesta Undercover.

L’événement Fête de la Saint-Jean Beaumont-en-Diois a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme du Pays Diois