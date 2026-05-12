Fête de la Saint Jean Chezelle
Fête de la Saint Jean Chezelle samedi 20 juin 2026.
Chezelle
Fête de la Saint Jean
Salle Polyvalente Chezelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Célébrez la Fête de la Saint Jean à Chezelle avec un programme festif incluant messe solennelle, plateaux repas, feu de la Saint Jean, grand feu d’artifice et bal animé par Vitamine Son.
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Salle Polyvalente Chezelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 18 47 03
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English :
Celebrate St. John’s Day at Chezelle with a festive program including solemn mass, meal trays, St. John’s bonfire, large fireworks display and dancing by Vitamine Son.
L’événement Fête de la Saint Jean Chezelle a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Val de Sioule