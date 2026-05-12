Chezelle

Fête de la Saint Jean

Salle Polyvalente Chezelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Célébrez la Fête de la Saint Jean à Chezelle avec un programme festif incluant messe solennelle, plateaux repas, feu de la Saint Jean, grand feu d’artifice et bal animé par Vitamine Son.

.

Salle Polyvalente Chezelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 18 47 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrate St. John’s Day at Chezelle with a festive program including solemn mass, meal trays, St. John’s bonfire, large fireworks display and dancing by Vitamine Son.

L’événement Fête de la Saint Jean Chezelle a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Val de Sioule