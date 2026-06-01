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FÊTE DE LA SAINT JEAN EGAT Égat

FÊTE DE LA SAINT JEAN EGAT Égat

FÊTE DE LA SAINT JEAN EGAT Égat mardi 23 juin 2026.

Ville : 66120 Égat

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Égat

FÊTE DE LA SAINT JEAN EGAT

Égat Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-23 19:30:00
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

À partir de 19h30: Grillade, fougasse, muscat au boulodrome.
21h: Rdv sur place pour les flambeaux, les enfants défileront sur une partie des rues du village avec le concert funk machine….
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Égat 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 28 

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English :

Starting at 7:30 p.m.: Barbecue, fougasse, and Muscat wine at the boules court.
9:00 p.m.: Meet at the venue for the torchlight parade; the children will march through some of the village streets accompanied by a Funk Machine concert….

L’événement FÊTE DE LA SAINT JEAN EGAT Égat a été mis à jour le 2026-06-15 par OTC PYRENEES CERDAGNE