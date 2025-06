Fête de la Saint-Jean – Garancières-en-Beauce 21 juin 2025 20:15

Eure-et-Loir

Fête de la Saint-Jean 6 Rue du Gault Garancières-en-Beauce Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 20:15:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Une soirée festive et conviviale autour du feu de la Saint-Jean.

Le comité des fêtes de Garancières-en-Beauce vous invite à célébrer la Saint-Jean dans une ambiance chaleureuse et festive. La soirée débutera à 19h avec un apéritif et un buffet froid, suivis d’un feu d’artifice et d’une grande soirée dansante animée par l’orchestre Horizon. Une belle occasion de partager un moment convivial en famille ou entre amis, dans la tradition des fêtes populaires d’été. Réservation conseillée avant le 15 juin. .

6 Rue du Gault

Garancières-en-Beauce 28700 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 62 98 14 69

English :

A festive, convivial evening around the Midsummer bonfire.

German :

Ein festlicher und geselliger Abend rund um das Johannisfeuer.

Italiano :

Una serata festosa e conviviale intorno al falò di mezza estate.

Espanol :

Una velada festiva y distendida en torno a la hoguera del solsticio de verano.

L’événement Fête de la Saint-Jean Garancières-en-Beauce a été mis à jour le 2025-06-11 par OT COEUR DE BEAUCE