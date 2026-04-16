Fête de la Saint-Jean carrefour du chemin des Rois Gouville-sur-Mer

Gouville-sur-Mer

Fête de la Saint-Jean

carrefour du chemin des Rois Montcarville Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la Saint-Jean repas sous tente vente de billets sur place (20h), animation musicale chants marins, grand feu de la Saint-Jean (22h45). RDV au carrefour du chemin des Rois à Montcarville (Gouville-sur-Mer). .

carrefour du chemin des Rois Montcarville Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 42 01 22 71

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English : Fête de la Saint-Jean

L’événement Fête de la Saint-Jean Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par Coutances Tourisme