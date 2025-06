Fête de la Saint-Jean La Cerlangue 28 juin 2025 18:00

Seine-Maritime

Fête de la Saint-Jean Terrain communal La Cerlangue Seine-Maritime

La Municipalité et le comité des fêtes de La Cerlangue organisent la traditonnelle fête de la Saint-Jean.

Au programme

– Feu d’artifice

– Animations

– Allumage du feu de la Saint-Jean

Restauration sur place

Terrain communal

La Cerlangue 76430 Seine-Maritime Normandie comitedesfetes.lc@gmail.com

English : Fête de la Saint-Jean

The Municipality and the La Cerlangue festival committee are organizing the traditional Saint-Jean festival.

On the program:

– Fireworks

– Entertainment

– Lighting of the Midsummer fire

Catering on site

German :

Die Stadtverwaltung und das Festkomitee von La Cerlangue organisieren das traditionelle Johannisfest.

Auf dem Programm stehen:

– Feuerwerk

– Animationen

– Anzünden des Johannisfeuers

Verpflegung vor Ort

Italiano :

Il Comune e il comitato dei festeggiamenti di La Cerlangue organizzano la tradizionale festa di San Giovanni.

Il programma prevede

– Fuochi d’artificio

– Intrattenimento

– Accensione del fuoco di mezza estate

Catering in loco

Espanol :

El ayuntamiento y la comisión de fiestas de La Cerlangue organizan la tradicional fiesta de San Juan.

El programa incluye

– Fuegos artificiales

– Animación

– Encendido del fuego de San Juan

Catering in situ

