Le dimanche 22 juin, Valfontaine village fête la Saint-Jean, chez Massias dans la commune de Lachaise, de 11h00 à 18h00 !

English : Fête de la Saint-Jean

On Sunday 22 June, Valfontaine village celebrates Saint John’s Day at Massias in the commune of Lachaise, from 11:00 to 18:00!

German : Fête de la Saint-Jean

Am Sonntag, den 22. Juni, feiert Valfontaine village das Johannisfest bei Massias in der Gemeinde Lachaise von 11.00 bis 18.00 Uhr!

Italiano : Fête de la Saint-Jean

Domenica 22 giugno, il villaggio di Valfontaine festeggerà la festa di San Giovanni nella casa di Massias a Lachaise, dalle 11.00 alle 18.00!

Espanol : Fête de la Saint-Jean

El domingo 22 de junio, el pueblo de Valfontaine celebrará la fiesta de San Juan en casa de Massias, en Lachaise, de 11.00 a 18.00 horas

