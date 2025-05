Fête de la Saint Jean – Stade de foot Les Eyzies, 28 juin 2025 14:00, Les Eyzies.

Dordogne

Fête de la Saint Jean Stade de foot Chemin de la câle Les Eyzies Dordogne

Fête de la Saint-Jean au stade foot des Eyzies. Concours de pétanque, pêche aux canards, balade en poney. Repas à 20H sur réservation.

Fête de la Saint-Jean aux Eyzies ! Animations à partir de 14h au stade de foot.

Concours de pétanque, balade en poney et pêche aux canards.

Repas à 20H. Salade périgourdine, rôti de bœuf avec pommes sarladaises, glace à l’italienne, vins compris. Sur réservation .

Stade de foot Chemin de la câle

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 14 15 10

English : Fête de la Saint Jean

Fête de la Saint-Jean at the Eyzies soccer stadium. Petanque competition, duck fishing, pony rides. Meal at 8pm on reservation.

German : Fête de la Saint Jean

Johannisfest im Fußballstadion von Les Eyzies. Petanque-Wettbewerb, Entenangeln, Ponyreiten. Essen um 20 Uhr (Reservierung erforderlich).

Italiano :

Festa di Saint-Jean allo stadio di calcio di Eyzies. Gara di petanque, pesca delle anatre, passeggiate con i pony. Pasto alle 20.00 su prenotazione.

Espanol : Fête de la Saint Jean

Fiesta de San Juan en el estadio de fútbol de Eyzies. Competición de petanca, pesca de patos, paseos en poni. Comida a las 20 h previa reserva.

