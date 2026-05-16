Fête de la Saint-Jean Mont-Saint-Jean
Fête de la Saint-Jean Mont-Saint-Jean samedi 13 juin 2026.
Mont-Saint-Jean
Fête de la Saint-Jean
Mont-Saint-Jean Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le Comité des fêtes de Mont-Saint-Jean vous donne rendez-vous le samedi 13 juin 2026 au stade pour la Fête de la St Jean 2026 !
Dès 15h30 randonnée de 8 km (ou moins si vous le souhaitez), départ du parking de Cordé
À partir de 19h au stade
Apéritif
Galette saucisse ou jambon
Crêpe
Ambiance musicale avec le DJ Bruno Buon et embrasement du feu à la tombée de la nuit
Sur réservation pour la soirée !
Réservations et renseignements
07 62 71 35 58
ou 06 32 67 13 56
Ou via Messenger
Ou via notre mail comitedesfetes.msj@gmail.com .
Mont-Saint-Jean 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 7 62 71 35 58 comitedesfetes.msj@gmail.com
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L’événement Fête de la Saint-Jean Mont-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Sillé-Le-Guillaume