Mont-Saint-Jean

Fête de la Saint-Jean

Mont-Saint-Jean Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Comité des fêtes de Mont-Saint-Jean vous donne rendez-vous le samedi 13 juin 2026 au stade pour la Fête de la St Jean 2026 !

Dès 15h30 randonnée de 8 km (ou moins si vous le souhaitez), départ du parking de Cordé

À partir de 19h au stade

Apéritif

Galette saucisse ou jambon

Crêpe

Ambiance musicale avec le DJ Bruno Buon et embrasement du feu à la tombée de la nuit

Sur réservation pour la soirée !

Réservations et renseignements

07 62 71 35 58

ou 06 32 67 13 56

Ou via Messenger

Ou via notre mail comitedesfetes.msj@gmail.com .

Mont-Saint-Jean 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 7 62 71 35 58 comitedesfetes.msj@gmail.com

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English :

L’événement Fête de la Saint-Jean Mont-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Sillé-Le-Guillaume