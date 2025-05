FÊTE DE LA SAINT-JEAN – Port-Vendres, 23 juin 2025 07:00, Port-Vendres.

Pyrénées-Orientales

FÊTE DE LA SAINT-JEAN Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-23

fin : 2025-06-23

2025-06-23

Venez partager ce moment de lumière, de feu et de fraternité, ancré dans les traditions de notre territoire.

Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 01 03

English :

Come and share this moment of light, fire and fraternity, rooted in the traditions of our region.

German :

Kommen Sie und teilen Sie diesen Moment des Lichts, des Feuers und der Brüderlichkeit, der in den Traditionen unserer Region verankert ist.

Italiano :

Venite a condividere questo momento di luce, fuoco e fraternità, radicato nelle tradizioni della nostra regione.

Espanol :

Venga a compartir este momento de luz, fuego y fraternidad, enraizado en las tradiciones de nuestra región.

