Début : 2025-06-23 20:00:00

fin : 2025-06-23

2025-06-23

Une soirée traditionnelle avec la confection des fameux ramallets!

Place du Général Barboteu

Saint-Féliu-d’Avall 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 80 12

English :

A traditional evening with the making of the famous ramallets!

German :

Ein traditioneller Abend mit der Herstellung der berühmten Ramallets!

Italiano :

Una serata tradizionale con la preparazione dei famosi ramallets!

Espanol :

¡Una velada tradicional con la elaboración de los famosos ramallets!

