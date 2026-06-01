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FÊTE DE LA SAINT-JEAN Saint-Féliu-d’Avall

FÊTE DE LA SAINT-JEAN Saint-Féliu-d’Avall

FÊTE DE LA SAINT-JEAN Saint-Féliu-d’Avall mardi 23 juin 2026.

Adresse : Place du Général Barboteu

Ville : 66170 Saint-Féliu-d'Avall

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Saint-Féliu-d’Avall

FÊTE DE LA SAINT-JEAN

Place du Général Barboteu Saint-Féliu-d’Avall Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 17:00:00
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Une soirée traditionnelle avec la confection des fameux ramallets!
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Place du Général Barboteu Saint-Féliu-d’Avall 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 80 12 

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English :

A traditional evening with the making of the famous ramallets!

L’événement FÊTE DE LA SAINT-JEAN Saint-Féliu-d’Avall a été mis à jour le 2026-06-02 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME