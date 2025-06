Fête de la Saint Jean – Saint-Genis-de-Saintonge 21 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Fête de la Saint Jean
Place du Champ de Foire
Saint-Genis-de-Saintonge
Charente-Maritime

21 juin 2025

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Dès 19h au champ de foire, la commune sera en fête pour la Saint Jean. Une scène ouverte à tous à l’occasion de la fête de la musique. Soirée dansante avec DJ Vibration 17.

Place du Champ de Foire

Place du Champ de Foire
Saint-Genis-de-Saintonge 17240
Charente-Maritime
Nouvelle-Aquitaine
+33 6 70 86 50 52
loisirsstgenis17240@yahoo.com

English :

From 7pm onwards at the fairground, the town will be celebrating Saint John’s Day. A stage open to all for the fête de la musique. Dance party with DJ Vibration 17.

German :

Ab 19 Uhr auf dem Messegelände wird die Gemeinde anlässlich des Johannistages gefeiert. Eine offene Bühne für alle anlässlich der Fête de la Musique. Tanzabend mit DJ Vibration 17.

Italiano :

A partire dalle 19.00, presso il quartiere fieristico, la città festeggerà il giorno di San Giovanni. Un palco aperto a tutti per il festival musicale. Festa da ballo con DJ Vibration 17.

Espanol :

A partir de las 19.00 horas, en el recinto ferial, la ciudad celebrará el día de San Juan. Un escenario abierto a todos para la fiesta de la música. Fiesta de baile con DJ Vibration 17.

L’événement Fête de la Saint Jean Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2025-06-11 par Offices de Tourisme de Jonzac Haute Saintonge