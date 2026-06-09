Fête de la Saint-Jean Préau communal Saint-Sauveur-Villages

Saint-Sauveur-Villages

Fête de la Saint-Jean

Préau communal Le Mesnilbus Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Fête de la Saint-Jean au Mesnilbus.

Au programme, moules frites, spectacle de feu, sculpteur sur ballon et soirée dansante. .

Préau communal Le Mesnilbus Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 19 05 03 97

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English : Fête de la Saint-Jean

L’événement Fête de la Saint-Jean Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-06-04 par Coutances Tourisme