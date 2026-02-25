Fête de la Saint-Jean

Quartier Saint Jean Sames Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

19h, apéritif et repas animé et feu de la Saint Jean.

Sur réservation. .

Quartier Saint Jean Sames 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Saint-Jean

L’événement Fête de la Saint-Jean Sames a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Pays Basque