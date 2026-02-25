Fête de la Saint-Jean Sames
Fête de la Saint-Jean Sames samedi 27 juin 2026.
Fête de la Saint-Jean
Quartier Saint Jean Sames Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
2026-06-27
19h, apéritif et repas animé et feu de la Saint Jean.
Sur réservation. .
Quartier Saint Jean Sames 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
English : Fête de la Saint-Jean
