Serralongue

FETE DE LA SAINT JEAN

Conjurador Serralongue Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

La Fête de la Saint Jean en Vallespir Canigó célèbre l’arrivée de l’été dans une ambiance festive et traditionnelle, rythmée par les feux, la musique et les rassemblements conviviaux autour du Canigó.

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Conjurador Serralongue 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 61 34

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English :

The Fête de la Saint Jean en Vallespir Canigó celebrates the arrival of summer in a festive, traditional atmosphere, punctuated by bonfires, music and convivial gatherings around the Canigó mountain.

L’événement FETE DE LA SAINT JEAN Serralongue a été mis à jour le 2026-06-04 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR