Pyrénées-Orientales

Place de la République Tautavel Pyrénées-Orientales

2025-06-23 19:20:00

2025-06-23

2025-06-23

Fête de la Saint-Jean Tautavel

Lundi 23 juin

18h30 Montée à la Tour del Far

21h Feux de la Saint-Jean Place de la République

Ambiance conviviale et traditions au rendez-vous !

Place de la République

Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 12 08 mairie@tautavel.com

English :

Fête de la Saint-Jean ? Tautavel

Monday June 23rd

6:30pm: Ascent to the Tour del Far

9pm: Midsummer bonfire ? Place de la République

Convivial atmosphere and traditions!

German :

Fest von Saint-Jean ? Tautavel

Montag 23. Juni

18:30 Uhr: Aufstieg zum Turm del Far

21:00 Uhr: Johannisfeuer ? Platz der Republik

Gesellige Atmosphäre und Traditionen auf dem Programm!

Italiano :

Festa di mezza estate? Tautavel

Lunedì 23 giugno

18.30: Salita alla Tour del Far

21.00: Falò di mezza estate? Piazza della Repubblica

Un’atmosfera amichevole e tradizionale!

Espanol :

Fiesta de San Juan ? Tautavel

Lunes 23 de junio

18.30 h: Subida al Tour del Far

21.00 h: Hoguera de San Juan ? Plaza de la República

Ambiente familiar y tradicional

