FÊTE DE LA SAINT JEAN – Teyran 28 juin 2025 07:00

Hérault

FÊTE DE LA SAINT JEAN Teyran Hérault

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

2025-06-29

Le Club Taurin organise un week-end Feu de la Saint-Jean place de l’Europe.

Le traditionnel Feu de la Saint-Jean qui aura lieu le samedi sera accompagné de diverses animations.

AU PROGRAMME :

SAMEDI

17h jeux pour les enfants

21h vaches et veaux dans les arènes (payant)

Suivi du Feu de la Saint-Jean (gratuit)

DIMANCHE

Structures gonflables, offert par le Club Taurin

Pensez à prendre votre maillot ! .

Teyran 34820 Hérault Occitanie

English :

The Club Taurin organizes a « Feu de la Saint-Jean » weekend at Place de l’Europe.

The traditional Feu de la Saint-Jean (Midsummer bonfire) on Saturday will be accompanied by a variety of events.

German :

Der Stierkampfclub organisiert ein Wochenende mit « Johannisfeuer » auf der Place de l’Europe.

Das traditionelle Johannisfeuer, das am Samstag stattfindet, wird von verschiedenen Animationen begleitet.

Italiano :

Il Club Taurin organizza un weekend di falò di mezza estate in Place de l’Europe.

Il tradizionale falò di mezza estate di sabato sarà accompagnato da una serie di intrattenimenti.

Espanol :

El Club Taurin organiza un fin de semana de Hogueras de San Juan en la Place de l’Europe.

El sábado se celebrará la tradicional hoguera de San Juan, acompañada de diversos espectáculos.

