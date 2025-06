FÊTE DE LA SAINT-JEAN Vingrau 23 juin 2025 07:00

Pyrénées-Orientales

FÊTE DE LA SAINT-JEAN Place de la République Vingrau Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Fête de la Saint-Jean organisée par la Municipalité. Descente aux flambeaux, restauration et buvette sur la place….

Place de la République

Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 40 73

English :

Fête de la Saint-Jean organized by the municipality. Torchlight parade, food and refreshments on the square….

German :

Johannisfest, organisiert von der Stadtverwaltung. Fackelabfahrt, Essen und Trinken auf dem Platz….

Italiano :

Festa di Saint-Jean organizzata dal Comune. Fiaccolata, cibo e rinfreschi in piazza….

Espanol :

Fiesta de San Juan organizada por el ayuntamiento. Procesión de antorchas, comida y refrescos en la plaza….

