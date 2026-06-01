Vingrau

FÊTE DE LA SAINT-JEAN

Place de la République Vingrau Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 19:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Une soirée complète avec lâcher de ballons, descente au flambeau lumineux…..

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Place de la République Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 40 73

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English :

An evening complete with balloon release and torchlight descent…..

L’événement FÊTE DE LA SAINT-JEAN Vingrau a été mis à jour le 2026-05-28 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME