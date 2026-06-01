FÊTE DE LA SAINT-JEAN Vingrau
FÊTE DE LA SAINT-JEAN Vingrau mardi 23 juin 2026.
Vingrau
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Place de la République Vingrau Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 19:00:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Une soirée complète avec lâcher de ballons, descente au flambeau lumineux…..
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Place de la République Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 40 73
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English :
An evening complete with balloon release and torchlight descent…..
L’événement FÊTE DE LA SAINT-JEAN Vingrau a été mis à jour le 2026-05-28 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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