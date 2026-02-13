Fête de la Saint Joseph Les Allues Les Allues

Fête de la Saint Joseph

Les Allues Chapelle Saint Joseph Les Allues Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 10:30:00

fin : 2026-03-19 12:00:00

Date(s) :

2026-03-19

Pour fêter la Saint Joseph, une messe sera célébrée suivi d’un verre de l’amitié.

.

Les Allues Chapelle Saint Joseph Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 41 27 43 laissus.denis@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate Saint Joseph’s Day, a mass will be celebrated, followed by a friendly drink.

L’événement Fête de la Saint Joseph Les Allues a été mis à jour le 2026-02-13 par Méribel Tourisme