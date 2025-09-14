Fête de la Saint-Julien Route de Biennac Rochechouart

Route de Biennac Eglise Rochechouart Haute-Vienne

Rochechouart vous invite à partager un moment de tradition et de convivialité à l’occasion de la Fête de Saint-Julien.

Au programme

Messe à 11h en l’église de Biennac, célébrée en l’honneur de Saint-Julien de Brioude, un temps fort de recueillement et de solennité.

Déjeuner festif au profit du comité des ostensions, à la salle de la Maison des Œuvres (avenue Jean Jaurès, Rochechouart).

Le menu promet un vrai régal pour les papilles

Apéritif, pâté de pommes de terre et salade, rôti de porc accompagné de piperade, plateau de fromages, salade de fruits et gâteau, café… (vins non compris).

Inscriptions ouvertes jusqu’au 7 septembre 2025 auprès de Jean-Yves Rougier ou Odile Granet.

Une belle occasion de se retrouver autour d’une table généreuse, de partager des sourires et de célébrer ensemble les traditions .

Route de Biennac Eglise Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 25 89 96

