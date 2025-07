Fête de la Saint Julien Thury

Fête de la Saint Julien Thury samedi 23 août 2025.

Fête de la Saint Julien

Centre ville Thury Yonne

Début : 2025-08-23 19:00:00

fin : 2025-08-24

2025-08-23

Samedi à 19 h 00 buvette et restauration sur place , à 21h30 retraite aux flambeaux accompagnée de la fanfare, feu d’artifice offert par la municipalité, concert toute la soirée avec le groupe Crash 58.

Dimanche 6 h 00 vide grenier, 1€/ml, buvette et restauration sur place, foodtrucks locaux, village de jeux et stand de maquillage pour enfants, association ASPPIF circuit en petit train et exposition. .

Centre ville Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 05 87 01 mairiedethury@wanadoo.fr

English : Fête de la Saint Julien

