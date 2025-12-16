FÊTE DE LA SAINT JULIEN Place Louis Blasi Torreilles
Début : 2026-01-04 10:00:00
fin : 2026-01-04 17:30:00
2026-01-04
L’année 2025 commencera sous le signe de la tradition avec la fête de la Saint Julien d’hiver !
Place Louis Blasi Eglise Saint Julien et Ste Basilisse Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com
English :
The year 2025 will begin with a traditional Saint Julien d?hiver celebration!
