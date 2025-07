FÊTE DE LA SAINT-LAURENT (3 JOURS) Saint-Laurent-de-la-Salanque

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT (3 JOURS) Saint-Laurent-de-la-Salanque samedi 9 août 2025.

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT (3 JOURS)

Place Arago et Place de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-11

2025-08-09

3 jours de fête, de convivialité repas, concert, messe, sardanes, cavalcade et grand feu d’artifice.

Place Arago et Place de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30

English :

3 days of festivities and conviviality: meals, concerts, mass, sardanas, cavalcade and fireworks.

German :

3 Tage voller Festlichkeiten und Geselligkeit: Essen, Konzert, Messe, Sardanes, Kavalkade und großes Feuerwerk.

Italiano :

3 giorni di festeggiamenti e convivialità: pasto, concerto, messa, sardana, cavalcata e fuochi d’artificio.

Espanol :

3 días de fiesta y convivencia: comida, concierto, misa, sardana, cabalgata y fuegos artificiales.

