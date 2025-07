FÊTE DE LA SAINT-LAURENT (3 JOURS) Saint-Laurent-de-la-Salanque

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT (3 JOURS) Saint-Laurent-de-la-Salanque dimanche 10 août 2025.

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT (3 JOURS)

Place de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-10 10:30:00

fin : 2025-08-10 01:30:00

2025-08-10

10h30 messe de la Saint-Laurent suivie de Sardanes 17h00 Audition de Sardanes place de Gaulle suivie de 18h à 20h d’un apéro concert. Pour clôturer cette journée de 21h à 1h30 l’orchestre Almeras Music Live. Fête foraine et foodtrucks sur place t…

Place de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30

English :

10:30 a.m.: Saint-Laurent mass followed by Sardanes 5:00 p.m.: Sardanes Audition at Place de Gaulle followed by an aperitif concert from 6 to 8 p.m. From 9 p.m. to 1:30 a.m.: Almeras Music Live. Funfair and foodtrucks on site t…

German :

10:30 Uhr: Sankt-Laurentius-Messe, gefolgt von Sardanes 17:00 Uhr Sardanes-Vorspiel auf dem Place de Gaulle, gefolgt von einem Aperitif-Konzert von 18:00 bis 20:00 Uhr. Zum Abschluss des Tages von 21.00 bis 1.30 Uhr das Orchester Almeras Music Live. Kirmes und Foodtrucks vor Ort t…

Italiano :

10.30: Messa di Saint-Laurent seguita da Sardanes 17.00: esibizione di Sardanes in Place de Gaulle seguita da un concerto aperitivo dalle 18.00 alle 20.00. Per concludere la giornata, dalle 21.00 all’1.30, l’orchestra Almeras Music Live. Luna park e camioncini in loco per…

Espanol :

10.30 h: misa Saint-Laurent seguida de Sardanes 17.00 h: actuación de Sardanes en la plaza de Gaulle seguida de un concierto aperitivo de 18.00 a 20.00 h. Como colofón, de 21:00 a 01:30 h, actuación del grupo Almeras Music Live. Parque de atracciones y foodtrucks…

